Akbank ve 2 Banka Müjdeyi Verdi, Sadece ATM Üzerinden Alınabilecek 10.000 TL Nakit! Genel Müdürlük Onayladı! Genel müdürlük, acil paraya ihtiyacı olan konut sakinlerine 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme yetkisi verdi. Başvuru yaparak temin edebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüketicilere bir müjdemiz var. İş bankası Akbank ve Qnb Finansbank'ın yürüttüğü kredi kampanyası ile 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme ATM'den yapılacak. İş bankası’ndan ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşlar için hazırlanan bu kampanyada kredi kullanmak isteyenler İş bankası, Akbank ve Qnb Finansbank'tan aynı anda başvuru yapabilecek. Bankanın kredi politikalarına uygun olarak başvurularını belirtilen süreler içerisinde gerçekleştiren müşteriler, hızlı kredi kararı ve onayı alacaktır.

İş Bankası

10.000 TL kredi kampanyasını resmi internet sitesinde duyuran İş bankası, vatandaşlarına hızlı bir şekilde kredi onayı vermeyi vaat etti. Bu krediye başvurmak isteyen vatandaşlar ve özellikle bu bankada hesabı bulunanlar diledikleri zaman İş bankası İşCep uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilirler. Kredi notu 1100 ve üzeri ise İş bankası, 36 aya varan vade, 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen sakinlerine de izin verecek.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank son dönemde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Qnb Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına SMS ile 10.000 TL finansman desteği dahildir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler SMS TC Kimlik numarasını 5030'a mesaj atabilirler. Qnb Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan vatandaşlar, belirli kriterlere uymaları halinde hızlı işlem yapabilecek ve kredilerinde kullanabilecekler. Qnb mobil uygulamasını kullanan kişiler, banka şubesine gitmek yerine online internet bankacılığını kullanarak 36 ay vadeli 10.000 TL kredi alabilirler.

Akbank

Akbank, kendi banka müşterileri için yeni bir kredi kampanyası başlattı ve Akbank direkt başvuruya giriş yaparak başvuranları hemen kabul edecek. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisine başvurmak isterseniz, şartları sağlayan müşteriler diledikleri zaman bankadan borç para alabilirler. Akbank ihtiyaç kredisine başvurmak isterseniz, bankanın resmi internet sitesine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak bankanın en düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.