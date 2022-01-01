Cumhurbaşkanı Vatandaşa Müjde Diyerek Duyurdu: Yeni Yılda Başvuru Yaparak Borçlar Kapanıyor!

Cumhurbaşkan’ı Erdoğan, vatandaşlara müjde verdi. Bir borcu kapatmak için başvuruda bulunmak, artık işe yarıyor. Bu son dakika haberi ile borçlarınızı ödeyebileceksiniz. 100.000 TL'ye kadar anında onaylanan krediler, devlet eliyle bankalar aracılığıyla kullandırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün yaptığı açıklamada, emeklilerin ve çalışanların zor zamanlarda kullanması için borç kapatma ve ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. 100.000 TL'ye kadar olan bu kredileri sadece kamu bankaları ve bazı devlet destekli ticari bankalar verebilecek. 36 ay ve 24 ay vadeli kredilerle işlem yapabilecek, onaylı kredinizi hemen kullanabileceksiniz.

Müşteriler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kredi alabilecek. Uygun görülen kişilerin tüm borçları kredi sonucunda affedilecektir. Bu banka bazlı uygulamalar büyük ilgi gördü.

Ziraat Bankası Üzerinden 100 bin TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ülkemizin devlet bankası Ziraat Bankası borç iptal kredisi verecek. Kampanya yürüten bu banka, ihtiyaç sahibi emeklilere de 100.000 TL'ye kadar düşük faizli emekli kredisi verecek. Emekli maaşınızı size en yakın Ziraat Bankası şubesine aktarabilir veya emekli maaşınız bu bankada değilse sadece kimliğinizi göstererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi değerlendirmesi genel müdürlük tarafından yapılacağından aynı gün kredi onayı alamayabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra Ziraat Bankası sonucu size bildirecektir.

Halkbank 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

Halkbank, hükümetin destek vereceği bu kampanyada hızlı bir atak başlattı. Halkbank şubeleri aracılığıyla 100.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabileceksiniz. Emeklilere sunulan bu krediler ile ilk taksit ödemenizi 3 ay erteleyebilirsiniz. Bu kredileri borç kapatma kredisi olarak kullanmak isteyen kişiler, çeşitli bankalardan alacaklarını tek bir yerden tahsil edebilme özelliği ile kredi alabilmektedir. Bu krediler 100.000 TL'ye kadar sunulacak. Emekli maaşınız Halkbank'ta değilse, emekli maaşınızı Halkbank şubelerinden taşıdıktan sonra bu Kredi kampanyasına katılabilirsiniz.