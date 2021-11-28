Akbank ve 1 Özel Banka 55 bin TL nakit ödeme kampanyası başlattı

Akbank ve Fibabanka 55 bin TL kredi kampanyası başlattı. Akbank ve Fibabanka üzerinden 55 bin TL'ye kadar kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz. İhtiyaç kredisi ihtiyacı olan müşterilerin bankaların kredi başvuruları yaptıkları zaman belirli şartlara uygun olmaları durumunda yüksek limitli kredilerde kullanabiliyorlar. Bu kredilerden Akbank ve Fibabanka 55 bin TL kredi başvurusu imkanı sağlamaktadır. Sizlere yazımızda bu iki bankanın hızlı bir şekilde nasıl onay vereceği hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

55 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler için Akbank ve Fibabanka kendi politikalarını özel olarak ihtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Sizlerde 55 bin TL'ye kadar bu banka üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notunun yüksek olması durumunda kredilerini kullanabileceğini söyleyebiliyoruz. Eğer bankalardan icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa maalesef onay alamayacaksınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kredilerini aynı gün içerisinde kullanacağını söyleyebiliriz. Kullanacağınız 55000 TL krediler de dilerseniz banka borçlarınızı da kapatarak işlem yapabiliyorsunuz.

Akbank 55 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank üzerinden 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini anında kullanabilirler.

Akbank 55 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere özel olarak verilen bu kredi kampanyalarında 36 ay vadeye kadar işlem yapacaksınız. Kredi başvurusu için SMS atmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmından bir ücretli mesaj göndermeniz gerekiyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra buraya kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazdıktan sonra 44 25 numarasına mesaj gönderin. Mesaj gönderdikten 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecektir. Ayrıca kredi başvurusunu banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı üzerinden de yapabiliyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hemen ne kadar onay verileceği ve kaç ay vade ile faiz oranlarında öğrenebileceğinizi söyleyebiliriz. 444 25 25 numarasını arayarak da banka kredi başvurusu ve başvuru sonucu öğrenme işlemlerini yapabiliyorsunuz.

Fibabanka 55000 TL kredi başvurusu

Fibabanka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS atabiliyorsunuz. TC. kimlik numaranızı 3422 numarasına göndererek bu banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra banka sizlere hemen sonuç verecektir. Cep telefonunuza gelen mesaj ile birlikte eğer onay aldığınızı görüyorsanız en yakın Fibabanka şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte kredi kullanabileceksiniz.

Fibabanka üzerinden kullanacağınız bu krediler de banka kredi notu sizin faiz oranlarını belirleyecekti. Düşük faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Fibabanka müşterisi olan kişiler ise Fibabanka İnternet bankacılığını kullanarak banka şubelerine gitmeden 55 bin TL'ye kadar kredi kullanabilirler. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabiliyorsunuz. Fibabanka kredi başvurusu yapacaksanız, banka şubelerine de gidebilirsiniz. Banka şubelerinden kimlik ve gelir belgenizi vererek kredi kullanabilirsiniz.