Emekli Olan Kişiler Maaş Üzerinden Nakit Alıyor, Ne Kadar Nakit Alacağınızı Hesapla

Emekli olanlara özel maaş kredisi kampanyası başladı. Emekli olanlara özel maaş kredisi başvurusu nasıl yapılır? Emekli olan kişiler özel maaş kredisi başvurusunda nasıl bulunur? Sizlere yazımızda bu krediler hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Emekli olan kişilerle özel maaş kredisi kampanyası bazı bankalar tarafından yapılıyor. Bu kredilere katılmak istiyorsanız bankaya maaş taşıması yapmanız gerekmektedir. Aldığınız emekli maaşınıza göre bankalar belirli katlarına kadar sizlere ihtiyaç kredisi kullanacaktır. Bazı bankalar 20 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanırken bazı bankalar ise 30 katına kadar emekli kredisi ile sizlere ihtiyaç kredisi vereceklerdir. Şimdi sizlere bu bankalardan nasıl kredi alacağınızdan bahsedeceğiz. Eğer bankalarla aranız iyi değilse ve icralık bir durumunuz varsa maalesef onay alamazsınız. Emekli kredisi alacak olan kişiler kara listede olmaları durumda bu kara liste borçlarını kapatmadan kredilerinin kullanamazlar.

Ziraat Bankası emekli maaşlarına özel kredi kampanyası

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız banka sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı verecektir. Maaşınızın 30 katına kadar Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapmanız mümkün olacaktır. Ziraat Bankası emekli olan müşterilere özel kredi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlıyor. Limit olarak 200.000 TL kredi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası üzerinden aldığınız kredilerde ayrıca diğer bankadaki olan borçlarımızı da kapatabilirsiniz.

Garanti Bankası emekli maaşını özel kredi kampanyası

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız banka sizlere sadece kimliğinizle kredi verecektir Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

100.000 TL'ye kadar anında kredi onayı verilmektedir. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaşını Garanti Bankası üzerindeyse kredi notunuz düşük olsa bile olay olabilirsiniz. Garanti Bankası şubelerinden emekli maaşı almayan kişiler ise bu banka üzerinden kredilerine maaş taşıması sonrasında alacaklardır. Alacağınız kredilerde diğer banka borçlarını da kapatabilirsiniz. Özellikle maaş bankanızda krediniz yüzünden taşıma yapamıyorsanız Garanti Bankası sizleri bu şekilde borç kapatma kredisi vererek emekli maaşınıza özel ihtiyaç kredisi kullanılmaktadır.

Akbank emekli kredisi başvurusu

Akbank üzerinden de emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank emekli kredisi başvurusunda 100.000 TL ye kadar onay veriyor. Emekli maaşınızı bankaya taşıyarak maaşınızın 20 katına kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Eğer Akbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan bankaya gitmeden de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank emeklilere özel olarak verdiği bu krediler de müşterilerine 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlıyor. Özellikle online kullanacağınız kredilerde daha düşük faiz oranları ile yararlanırsınız. Akbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız da maaşınızı taşıdıktan sonra banka aynı gün içerisinde sizlere kredi onayı verir. Bunun için en yakın Akbank şubesine gitmeniz gerekiyor.