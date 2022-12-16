Akbank TC kimlik numarası 0-2-4-6-8 ile bitenlere 75000 TL ödeme yaptı! Hemen sonuç öğrenin!

Son zamanlarda özellikle bankaların yapmış oldukları, kampanyalarda kişiler TC kimlik numaralarını banka şubelerine sunmaları durumunda, nekadar kredi onay aldıklarını görebiliyorlar. Ekonomik sıkıntı içerisinde olan tüm bireysel müşterileri için kredi kampanyası başlatan Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini ve bu ödemeleri gelir belgesiz olarak vatandaşlara kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında hesaplarına yatırabileceğini açıkladı.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde, Akbank'ın başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 75000 TL'ye kadar kredi ödemesi hemen alabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara 75000 TL'ye kadar kredi ödemelerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden de vermektedir. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu kredi tutarı, hemen hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.

AKBANK SMS KREDİ

Akbank, SMS kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksın. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında onaylanan tutar, istediğiniz zaman banka şubeleri üzerinden sizlere verilmektedir.