Akbank Sonbahar Kredisi Başlattı, Herkes Onay Alacak, Kampanya Rekor Kırdı

Akbank üzerinden sonbahar kredi kampanyası başladı. Akbank'ın yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte sonbahar kredisi 100 bin TL'ye kadar onay verilecek. Sizler de eğer Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın belirlediği şartlar dahilinde 1.61 faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Akbank üzerinden verilecek olan bu Kredi kampanyasında özellikle daha önce kredi başvurusu yaparak onay alamayan kişilere banka 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunacak.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden yapılan sonbahar Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler 1.61 faiz oranları ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir vatandaş olmanız gerekiyor. Kredi kullanmak isteyen kişiler en az 1300 ve üzerinde bir kredi notu varsa banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecekler.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu en kolay şekilde sms ile yapılıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek SMS ile kredi başvurunuz hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Cep telefonunuzu mesaj kısmına üzerinden kredi yazan boşluk bırakın kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 44 25'e gönderin. Hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapılacak ve onaylanan kredi'nin hemen aynı gün içerisinde sizlere banka şubeleri tarafından kullanılacaktır.

Akbank ayrıca online olarak da ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Akbank'ın müşterisi iseniz internet bankacılığı şifresi alarak 1.61 faiz oranları ile masrafsız Kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Eğer kredileri sigortasız olarak kullanmak istiyorsanız banka 1.73 faiz oranları ile sizlere Kredi imkanı sağlayacak.

Ödeme Planı

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullandığınızda 36 ay vadeye kadar ödeme planı hazırlayabilir ve aylık 3971 TL ödeme yapabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen müşteriler ise 36 ay vadeli kredilerde sigortasız 1.79 faiz oranları ile 2008 TL ödeme yapacaklar.

Akbank'ın belirlemiş olduğu bu Kredi kampanyalarına başvuru yapmak istiyorsanız ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek kredi hesaplaması yapabilir ve hemen ardından size uygun olan krediyi seçerek başvurunuzu bırakabilirsiniz. Akbank internet sitesi üzerinden ayrıca güncel faiz oranlarında takip edebilirsiniz.