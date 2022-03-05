Akbank son dakika gece açıkladı! 3 Ay ertelemeli nakit kredi kampanyası resmen başladı! Duyuru gerçekleşti

Nakit ihtiyacı olan veya diğer bankalara borcu olan vatandaşlar için hem ihtiyaç hem de borç transferi kredisi kampanyası başladı. Bu kampanyayı başlatan Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve 36 ay, 50.000 TL üzerinde ise belgeli ve 24 ay vadeli kredi vereceğini duyurdu. Kredilerde akbank 3 ay ertelemeli olarak müşterilerine imkan sağlayacaktır. Akbank üzerinden başvuru yapan ve kredi onayı alan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak banka üzerinden nakit kredi kullanabileceklerdir.

Başvuru için gerekli durum nedir?

Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak kişiler başvurularını Akbank mobil uygulamasından veya Akbank bireysel işlemler menüsünden yapabileceklerdir. Akbank direkt uygulamasına girecek olan kişiler 3 ay ertelemeli kredi için başvurularını 7 gün 24 saat yapabileceklerdir. Akbank internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.

Akbank direk uygulamasından 3 ay ertelemeli kredi seçeneğini seçerek başvurunuzu yapabilir ve 50.000 TL'ye kadar onay alırsanız hemen hesabınıza bu parayı yatırabilirsiniz.

Kampanya tarihinden sonra başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca banka şubelerinden sadece kimlikleri ile birlikte de başvuru yapabileceklerdir.

Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca KREDİ TC KİMLİK numarasını yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndererek de akbank sms kredi başvurusu yapabileceklerdir.