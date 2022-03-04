Acele Edin, 100 Bin Lira Hibe Başvuru Süreleri Uzatıldı

Kırsal kalkınmada uzman eller projesi girişimine yönelik başvuru işlemleri, 15 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı. Sizde bu projeden faydalanmak istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden derhal başvurularınızı yapabilirsiniz. Proje kapsamında meslek yüksekokulları ile üniversitelerin özellikle de su ürünleri, gıda, ormancılık, hayvancılık ve tarım bölümlerindeki eğitimini tamamlayan adaylara uygulanacak projelere 100 bin TL hibe desteği sağlanacak. Proje ile alakalı deyatlar ve çok daha fazlası haberimizin devamında...

Proje Detayları Neler?

2022 senesinin gelmesi ile beraber hükümet, girişimcilik ruhunu ortaya koyup ülkesine ve devletine faydalı olmak amacıyla hareket edecek olan kişilerden (öğrenimleri ile bölümleri belirtilmiştir) başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde 100.000 TL'ye varan destek paketini sunmaktadır. Kırsal kalkınmada uzman eller projesi çalışmasına başvurular ise 15 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı. Proje açısından genel itibariyle 2 yıllık yüksek okulları ile 4 yıllık üniversitelerin gıda ve su ürünleri, ormancılık, hayvancılık ile tarım bölümlerindeki eğitimlerini tamamlayıp mezun olmaya hak kazanan adayların istihdam edilmesine yönelik bu projelere 100 bin TL'lik hibe desteği sağlanmaktadır.

Tarım ve ormancılık piyasasında istihdama yönelik katkı sağlanması hedefi doğrultusunda tarım ve orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'kırsal kalkınmada uzman eller projesi' çalışmasının başvuru tarihi 15 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Proje; ormancılık ve su ürünleri, hayvancılık ve tarım bölümlerindeki eğitimlerini tamamlayıp mezunu olan girişimci adaylarının desteklenmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Kırsal kalkınmada uzman ellerin projelerinin desteklenmesi açısından meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım hayvancılık ormancılık, ya da ve su ürünleri bölümlerindeki eğitimlerini tamamlayan adaylar için uygulanacak bu projelerde 100 bin TL hibe desteği sunuluyor.

2 yıllık yüksek okulların ya da 4 yıllık fakültelerin hazırlamış olduğumuz bölümlerindeki eğitimlerini tamamlayanlar tarım, hayvancılık, ormancılık, ipek böcekçiliği, aracılık, su ürünleri ile coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ile paketlenmesine ilişkin hazırlanacak projeler ile 15 Mart 2022 tarihi saat 23.59’a kadar sistem üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirebilecek.

15 Mart 2022 tarihine kadar başvuru işlemlerini online ortamda gerçekleştirilecek adayların, bütün başvuru koşullarını yerine getirdikten sonra şartlarının da uygun olması halinde 100 bin TL'lik hibe desteğinden faydalanmaları mümkündür.