Akbank Şart Olmadan İhtiyaç Kredisi Dağıtmaya Başladı, Başvuru Yapan Hemen Onay Alan Kredi Kampanyası Rekor Kırdı!

Son dakika kampanyalarına alışkın olduğumuz Akbank üzerinden yeni bir kampanya başladı. Akbank şart olmadan, ihtiyaç kredisi dağıtmaya başladı. Özellikle pandemi koşullarında en çok yardımcı olan ve şubesiz kredi veren Akbank, normalleşme zamanımızda da sürekli kredi desteği vererek vatandaşların para ihtiyaçları için çözüm üretmeye devam ediyor. Okulların açılması sonrasında, vatandaşların kredi talepleri de oldukça arttı. İhtiyaç kredisi alacak olan ve okul için destek ihtiyacı olan kişiler, Akbank üzerinden hemen başvuru yaparak kredi alacak. Akbank para ihtiyacı olan kişilere destek veren bankaların başında gelmektedir. Akbank uygun faizlerle ihtiyaç kredisi verirken, uzun vadeli ödeme seçenekleri ile de kredi onayı veriyor. Bu bankadan kredi almak isteyenler, sadece banka kredi politikalarına uygun olması yeterli olacak...

Akbank İhtiyaç Kredisi Nedir?

Akbank üzerinden para için kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi alacaklardır. Banka 250.000 TL'ye kadar üst limit belirledi ve düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağladı. Başvuru yapacak olan kişiler, Akbank üzerinden kredi alacaklarsa, banka şubeleri ve bankalara gitmeden istedikleri zaman başvuru yapabileceklerdir. Akbank üzerinden hızlı bir şekilde sonuç alacağınız ihtiyaç kredilerinde düşük faizli kredi alacak kişiler, kredi notu 1600 ve üzerinde olması gerekmektedir.

250.000 TL'ye kadar başvuru yaparak onay alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi kullanırken, bankanın en düşük faizli 1.55 faizli kredi kampanyasına katılmak için online olarak işlem yapabileceklerdir.

Akbank İhtiyaç Kredisinin Koşulları Nelerdir?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan kişiler, kredi notu ve banka kredi sicili uygun olması durumunda onay alacaklardır. 10.000 TL'ye kadar banka aynı gün içinde sonuç verirken, yüksek limitli kredilerde de hem online hem de banka şube yetkisinde kredi kullandırmaktadır. İhtiyaç kredisi alacak olan kişiler, bu banka üzerinden eğer kredi almak istiyorsa, kredi notu ile birlikte, gelir durumunun da düzenli olması gerekmektedir. Düzenli olan gelir durumunuza göre hemen kredi başvurusu yapabilir, onaylanan tutar kadar kredinizi 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvurulur?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu, özellikle bu bankada hesabı olan kişiler için oldukça basit. Akbank hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank Direkt uygulamasına girerek, mesai saatleri dışında, hafta sonu bile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına girecek olan kişiler, hemen başvuru yapabilir, onaylanan tutarı da hemen hesaba atabilir. Bu şekilde bankaya gitmeden, evrak vermeden ve imza atmadan kredi kullanabilirsiniz.

Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuzun mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderin. Bu şekilde yapacağınız kredi başvurusu 5 dakika içinde sizlere sonuç olarak dönecektir. Akbank ayrıca en yakın banka şubesinden gelir belgesiz kredi kampanyası da yapıyor. Akbank'ın gelir belgesiz kredi kampanyasına katılarak, hemen sonuç alabilir, onaylanan kredinizi hemen bankadan çekebilirsiniz.