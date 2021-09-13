İşkur’dan Annelere Müjde! Anne Olan Ev Hanımlarına Maaş Müjdesi

Ev hanımlarına maaş müjdesi veren İşkur istihdama katkı sağlamak için anne olan ev hanımlarına işbaşı eğitim programlarına katılma şartı ile günlük 110 TL ödeme yapacağını ve aylık 3000 TL maaş vereceğini açıkladı.

Çocuğu olan ev hanımlarının iş hayatından uzaklaşmaması adına düzenlenen proje, 0-15 yaş arası çocuğu olan ev hanımlarının proje kapsamında açılan eğitimlerden yararlanmaları için katılımcı ve kursiyer zaruri giderlerini karşılayabilmek adına ev hanımlarına İşkur’dan maaş desteği vererek ödeme yapacaklarını böylece istihdama katkı sağlanacağını duyurmuştur.

Ev Hanımı Annelere Devlet Yardımı 2021

Bilişim ve İmalat sektörü üzerinde hazırlanan proje en az 3 ay en fazla 6 ay günlük, en fazla 8 saat sürecek şekilde hazırlanmıştır. İşkur ev hanımlarına maaş müjdesi verdiği için anneler bu yardımdan nasıl yararlanabileceklerini araştırmaya başlamıştır. 0-15 yaş arası çocuğu olan tüm annelerin bu yardımdan yararlanma hakkı bulunmaktadır.

İşkur annelere maaş desteği vererek ekonominin canlanması için işte anne projesi kapsamında tüm ev hanımlarına istihdam hakkı tanınması için projeyi geliştirmiştir. Bu sebeple iş hayatına hiç katılım sağlamamış ya da anne olduğu için uzaklaşmış ev hanımlarının işbaşı eğitim programları ile hem eğitim alarak bir meslek sahibi olmalarını hem de kurs süresi boyunca maaş alarak ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemiştir.

İşte Anne Projesi 2021

İşkur annelere kurs hizmetleri sunarak belirledikleri meslek dallarında ustalaşıp sertifika sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır. İşbaşı eğitim programlarından yararlanabilmek için bazı şartlar arayan İşkur öncelikle bu projeden evlatlık edinmiş annelerinde yararlanabileceklerini ayrıca yetim, dul ve engelli maaşı alan anne adaylarının da başvurabileceğini belirtmiştir.

Ev hanımlarına maaş başvurusunda bulunabilmek için ev hanımın emekli olmaması, işçi olmaması, İşkur’da 1. Derecede akrabasının olmaması, son 3 ay içerisinde bir yerde çalışmaması, işbaşı eğitim programına başvuruda bulunması ve son 1 ay içerisinde emeklilik ve malullük priminin yatmaması gerekmektedir. Ev hanımlarına maaş başvurusunda bulunan anneler eğitim ve maaş desteği dışında genel sağlık sigortaları da İşkur tarafından yatırılacaktır.