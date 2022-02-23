Akbank üzerinden nakit kullanacaklara müjdeli haber geldi. Daha önce başvuru yaparak kredi onayı alamayanlar yeni kampanya başladı. Akbank Nakit İsteyenler İçin Yeni Plan Hazırladı! 14.000 TL'ye Kadar Limit Belirledi ve Gelir Belgesiz Ödeyecek kampanyasına katılacak olan kişilere duyuru yaptı. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler başvurularını belli şartlarda yapacak.

İsteyenler bankaya gitmeden isteyenler ise bankadan gelir belgesiz 14.000 TL nakit kredi kullanabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli bu kredileri kredi notuna göre işlem yapacaklardır. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde ise bu kampanyaya katılabilir.

Akbank Kredisi Başvurusu

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler SMS ile hızlı bir şekilde sonuç alabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu için KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atacaklardır. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler son dakika kampanyasına göre işlemlerini hemen yapacak ve 4425 numarasına attıkları mesaj sonrasında başvuru yaparak hemen hesaplarına ödeme alacaklardır.

4425 numarasına kredi kullanmak için mesaj atanlar cevap alamadıysa 444 25 25 numarasını arayabilirler. Akbank yaptığı bu açıklama sonrasında kredi alacak kişilere ayrıca Akbank Direkt uygulamasından da kredi imkanı sağlayacaktır.

Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredilerini hemen hesaplarına atabileceklerdir. Akbank direkt uygulaması üzerinden nakit kullanacak olan kişiler uygulamaya 7 gün 24 saat girebilir ve başvuru yapabilirler.