Emekli ATM'den 15000 TL Çekecek! 3 Banka Anlaştı ve Artık Onay Veriliyor. Emekli olan kişileri emekli maaşını almış olduğu banka üzerinden artık şubelere gitmeden, bankamatik kartı ile birlikte ATM üzerinden de nakit kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, bu işlemleri hızlı birşekilde artık devlet destekli olarak yapabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşların acil ihtiyaçları olması durumunda kredilerini hemen hesaplarına yatıracak ve bu yatırımdan hesabım krediyi, ATM üzerinden çekecek. Bu işlemleri yapmak için bankanın müşterisi olmanız ve hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halk Bank, yapmış olduğu bu kampanyada 15000 TL'ye kadar ATM üzerinden kredi onayı vereceği, emekliler için başvurularını almaya başladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Emekli Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 15 bin TL'ye kadar nakit ödemesi ve emekliler için yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara bazı şartlar sunacak. Emekli maaşınızı hangi banka üzerinden alıyorsanız o banka üzerinden kredi başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

15 bin TL nakit kredi kullanacak olan emeklerini internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilmeleri için banka müşteri hizmetleri numarasını arayarak hemen bir internet bankacılığı şifresi alması ve bankanın mobil uygulamasına bu şifre ile giriş yapması gerekmektedir.

15 bin TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisinde onay alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kredi işlemlerini yaparken, ayrıca, ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek mobil uygulama üzerinden kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden onayı alması durumunda kendi hesaplarına bu parayı yatıracak. Yatırılacak olan para sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonucunu verecek ve onaylanan tutarı, ister, şubelerden isterseniz de bankamatik kartınız ile birlikte bankanın ATM'si üzerinden çekebileceksiniz. Emekli olan kişiler kredi başvurusunu yaparak onay almak için kredi faiz oranlarını merak ediyorsa, banka şubelerinden ve bankaların resmi internet siteleri üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir.