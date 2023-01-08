Akbank müjdeledi… Vatandaş sevindi… Akbank üzerinden 65000 TL ödeme alınacak

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için 65000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi verildi. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 65000 TL ödeme verileceği açıklandı.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. 65000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız ve başvurunuzu bu bankalar üzerinden yapmak istiyorsanız, kredi işlemlerinizi 5 dakika içerisinde hesaplarınızı yatırarak hemen kullanabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan kredi ödemelerinde 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında başlatılan bu ihtiyaç kredilerinde belirtilen şartlara uygun olan tüm vatandaşlar, hem SMS ile hemde internet üzerinden kredi ödemeleri veriliyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi

Sms ile veya ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için yapılan Akbank Direkt uygulaması, vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndererek bu bankadan ne kadar kredi onayı aldığınızda, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte öğrenebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında onay alan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden de dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredileri, sizlerde dilediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılan tüm başvurularda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara, masrafsız ve gelir belgesiz kredi verilmektedir.