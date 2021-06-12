Akbank Kredi Kartı Olanlara Müjde! 5000 TL Hesaba yatabilir!

Akbank kredi kartı olan kişilere müjdeli haber geldi. Kredi kartını düzenli kullanıyorsanız, başvuru yaparak 5000 TL hesaba atabilirsiniz. Acil para ihtiyacınız olması durumunda 5000 TL alabilirsiniz. Akbank'ın yaptığı bu kampanya sadece kendi müşterilerine verilen bir kampanyadır. Akbank Axess kredi kartı kullanıyorsanız banka üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen hesaba 5000 TL atabilirsiniz. Üstelik bu parayı alırken, gelir belgesi, kefil, evrak, imza istenmiyor. Akbank Axess kredi kartı kullanan kişiler için bu kampanya resmi internet sitesi üzerinden de duyuruldu. Akbank üzerinden verilen bu destek kampanyaları ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve aldığınız 5.000 TL kredi olarak hesaba yatacaktır.

Anında Hesaba Yatan 5000 TL Kredi

Anında hesaba yatan kredilerden olan Akbank Direkt kredi, kredi kartı kullanan kişilere de özel olarak verilmektedir. Eğer bu bankanın kredi kartını kullanıyorsanız ve ödemelerinizi düzenli yapıyorsanız, kredi başvurunuzu hızlı ve anında yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, onay almaları ile hemen hesaba yatacaktır. Üstelik daha önce bu kampanyaya katılanlar tekrar kampanyaya katılacak ve bu kampanya dahilinde kredi onayı alacaklardır. Düzenli ödemeler yapan kişiler, kredilerini daha yüksek limitlerde kullanır.

Kredi Şartları Nedir?

Banka kredi şartları, Akbank Direkt 36 ay vadeye kadar verilecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli yapabilirsiniz. Akbank hesaba yatan 5000 TL kredi sadece bankanın kredi kartını kullanan müşterileri için geçerlidir. Kredi sonucu uygun olan kişilere banka hemen hesaplarına onaylı tutarı yatırır. Kredi kullanmak isteyenlerin ayrıca bankanın kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Kredi şartı uygun olan kişi olabilmeniz için banka kimlik numaranızdan kredi notunuzu sorgulayacaktır.

Kredi notu düşük olan veya banka kredi sicili bozuk olan kişilere kredi onayı verilmez. Kara listede olan ve Akbank ürünleri kullanan kişiler içinde bu geçerlidir. Akbank Axess kredi kartını aylık düzenli kullanan kişiler, diğer bankalarda sıkıntısı olmaması durumunda, banka kredi kartından nakit avans çekmek yerine kredi alarak daha düşük faizlerle işlem yapabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu online Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılmaktadır.