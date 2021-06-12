SSK, SGK ve Bağ-Kur Emeklisine Maaşın 5 Katı Faizsiz Kredi Onaylandı. SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi bu krediyi hangi bankadan alacak? Kredi onayı nasıl verilecek? Sizlerde son zamanlarda ekonomik sıkıntı yaşıyorsanız, bankalar ve devlet destekli olarak verilen nakit desteklerinden faydalanabiliyorsunuz.

Devletimiz kadar ayrıca bankalarda emekli olan ve geçim zorluğu yaşayan kişilere destekler olmaktadır. Uzun süredir konuşulan ve son aşamalarına gelinen maaşın 5 katı kadar faizsiz kredi yakında verilecek. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alması gerekiyor.

Ayrıca PTT üzerinden emekli maaşı alanlarda bu kredileri alabilecekler. Tamamen emekli olan kişilerin, bu kredi ile nakit sıkıntılarını giderilmesi bekleniyor. Kredi başvurusu yaptığınızda, Maaşınızın 5 katına kadar faizsiz kredi alabileceksiniz. Kredilerde ise en fazla limit 20.000 TL olarak belirlendi. Şimdi sizlere başvuru şartları hakkında bilgiler verelim...

SSK, SGK ve Bağ-Kur Emeklisine Maaşın 5 Katı Faizsiz Kredi

Emekli olan kişilere pandemi öncesinde destek amaçlı verilecek bu kredilerde bir türlü onay çıkmamıştı. Emekli olan kişilere pandemi döneminde bu kredilerin verileceği duyuruldu. Ama henüz net bir tarih yok. Verilecek bu kredi Kurban Bayramı sonrasında destek amaçlı ve başvuru şartlarına uygun olan kişilere verilecektir. Sizlerde emekliyseniz ve bu maaşın 5 katına kadar faizsiz kredi alacaksanız, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olmanız gerekmektedir.

Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sizlere kredi sonucu verecek ve bu sonuca göre anında onay alabileceksiniz. Maaşınız 2.500 TL ise en fazla 12.500 TL kredi alabileceksiniz.

Vade 12 ve 24 Ay Vadeli Olacak

Vadeler ise 12 ay ve 24 ay vadeli olacaktır. Kredilerde bankalar, faizsiz olarak işlem yapacakları için çektiğiniz kredi kadar parayı geri ödeyeceksiniz. Kredileri sizin ödemenize de gerek yok. Kredi alırken, direk maaşımdan kesilmesi sözleşmesini imzalayarak kredi başvurusunu yapabileceksiniz. Vade sayısı sizin istediğiniz kadar en az 3 ay olmak üzere yapılabilmektedir. Ayrıca maaşınızın 5 katı altında da para çekebilirsiniz. Başvurular ise sadece kendi maaş şubelerinizden olacak.

Daha önce bankada kredisi olan ve yüksek limitli kredileri olan kişiler, bu kredileri alamaz. Bankalarda icralık ve avukatlık olanlarda onay alamazlar. Emekli olan kişiler kredi notu düşük olsa bile, kredi ve kredi kartı ödemelerini düzenli yapması gerekmektedir. SSK, SGK ve Bağ-Kur Emeklisine Maaşın 5 Katı Faizsiz Kredi tarihini belli olduğu zaman sizinle paylaşacağız.