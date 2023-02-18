AKBANK kartı olanlar dikkat: Bankadan 30.000 TL ödeme alın!

Akbank bankamatik kartı veya kredi kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 30000 TL ödeme olacağınızın haberi verildi. Akbank, başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemeleri verilerek uygun faizlerle ihtiyaç kredisi verilmektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin kredi puanına bakılarak işlem yapılacak ve yine kredi puanına bakılarak faiz oranları uygulanmaktadır. Akbank hesabınızın olması durumunda başvurunuzu haftasonu bile yapmış olmanız durumunda, Akbank Direkt uygulaması sizleri işlem yapacak ve yine haftasonu olsa bile kredi ödemelerinizin onaylanması durumunda, hesabınıza yatıracaktır.

Akbank 30000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başlatılan Bireysel İhtiyaç Kredisi, son zamanlarda en çok tercih edilen kampanya olarak göze çarpmaktadır. Akbank hesabınızın olması durumunda başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 7 24 başvurunuzu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 30000 TL ödeme almaları durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız işlemlerde ödeme alacak olan kişilere gelir belgesiz ve masrafsız kredi imkanı sağlanacaktır. İlk taksit ödemenizde 90 gün erteleme yapabileceğiniz ve uygun faizlerle kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan kredi tutarı, hemen hesabınıza yatırılarak da kullandırılmaktadır.