Markette alışveriş yapmadan önce dev indirimi kaçırmayın! TMO, tarım kredi, PTTAVM, BİM, ŞOK, A101'de dev kampanya

TMO, tarım kredi, PTTAVM, BİM, ŞOK, A101'de dev kampanya... Markette alışveriş yapmadan önce dev indirimi kaçırmayın! TMO, Tarım Kredi, PTTAVM, BİM, ŞOK ve A101 marketleri, alışveriş yapmadan önce güncel indirimleri kaçırmamanız için dev kampanyalar düzenliyor.

TMO, ev eşyaları, elektronik, gıda ve hijyen ürünleri gibi birçok üründe indirimli fiyatlar sunuyor. Tarım Kredi, yerel ürünler, meyve-sebze, et ve tavuk gibi besin ürünlerinde ise uygun fiyatlar sunuyor. PTTAVM, yapı marketi ürünleri, aydınlatma, mobilya ve dekorasyon gibi ürünlerde indirimli fiyatlar sunuyor. BİM, her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünler sunuyor ve bu hafta sınırlı miktarda sunulan ürünleri kaçırmayın. ŞOK, market ürünleri, gıda, hijyen ve ev eşyaları gibi birçok kategoride indirimli ürünler sunuyor. A101, her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünler sunuyor ve bu hafta sınırlı sayıda sunulan ürünleri kaçırmayın.

Tarım Kredi Marketten Krallara Layık İndirim!

Tam yağlı toz peyniri fiyatı 77.90 TL, Tereyağı fiyatı 88.90 TL, Kaymaklı yoğurt fiyatı 38.50 TL, Bitki çayı fiyatları 11.50 TL, Maden suyu fiyatları 22.90 TL, Çikolatalı kek 13.95 TL, Üçlü ıslak mendil fiyatları 5.50 TL, Bulaşık makinesi tableti 45.90 TL, Sıvı sabun fiyatı 39.90 TL, Türk kahvesi 38.90 TL, Tahin pekmez fiyatı 64.90 TL, Siyah çay fiyatı 189,90 TL ve Poşet adaçayı 9.90 TL olarak belirtildi.

