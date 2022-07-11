Akbank Kart Sahibi Olanlara Müjde! Herkesin Kartına 80 TL Yüklenmeye Başlandı!

Verilen bilgiye göre, Akbank kart sahiplerine özel bir fırsat tanındı ve kampanya kapsamında kartlarına 80 TL chip para yüklenecek. Ayrıca kampanyanın ay sonuna kadar süreceği, her market, manav, kasap ve şarküteride yapacağınız ikinci ve sonraki 250 TL'lik alışverişlerinizde, ödemeyi kart ile yaptığınızda toplam 80 TL kazanılacağı açıklandı…



80 TL Verilecek



Akbank, kampanya kapsamında yapılacak ikinci ve sonraki 250 TL'lik market, manav, kasap ve şarküteri harcamalarınız için promosyon kapsamında toplam 80 TL chip para yükleneceğini duyurdu. İlanın 1-31 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında geçerli olduğu belirtildi.



SMS ile Katılımın Detayları



İlk alışverişi yapmadan önce ve Cüzdan veya Akbank Mobil'den "Hemen Katıl" butonunu seçerek kampanyaya kaydolmadan önce, asıl kart sahibinin Akbank'a kayıtlı cep telefonundan 4566'ya "TEMMUZ" yazılı mesajı atması gerekmektedir. Kampanya sonrası profil alanının "Kampanyalarınız" bölümünde görüntülendiğinde, Cüzdan ile katılım mümkün olmaktadır. SMS ile bir kampanyaya katıldığınızda, SMS'in Akbank sistemine ulaşması ve Akbank'ın size kaydolduğunuzu bildirmesinden sonra bunu yaptığınız kaydedilir.



Kampanya Hakkında Tüm Bilgiler



Cüzdan, Akbank Mobil veya SMS'e kayıtlı olmayan kart sahiplerinin alışverişleri kampanyaya dahil edilmeyecektir. Pazarlama kampanyası müşteri bazlıdır. Kampanya parametreleri dahilinde bir müşteri sadece toplam 80 TL chip para kazanabilir. Kampanyadan sadece açık bireysel asıl Akbank Kart sahipleri yararlanabilecektir. Diğer müşteriler promosyon için uygun değildir. Axess, Wings, Free, ticari ve ek kartlar ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.



Sadece İlk İşlem Dahil



Kampanya, yalnızca aynı iş yerinden aynı gün içinde tamamlanan ilk işlemi sayar. ATM işlemleri, nakit işlemleri, EFT/Havale transferleri, ön ödemeli kart ve cüzdanlara para yükleme, mail ve telefon talimatı, fon alış ve satış, BES işlemleri, talimatlı ve talimatsız fatura ödemeleri, SGK/vergi ödemeleri, chip-para işlemleri kampanyaya dahil değildir. Kampanya kazançları olan ödüllerin yüklenmesi anında hem kartın hem de kartın bağlı olduğu hesabın açık olması gerekmektedir. Katılım için gönderilen SMS, operatörün tarifesine göre faturalandırılır. Bir iptal veya geri ödeme işleminde ödül kazanan kişi, kazancını geri alacaktır.



Kampanya Koşulları



Promosyon 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında geçerlidir. Programa uygun olarak asıl Akbank Kart'ınız ile market, manav, kasap ve şarküteri şubelerinden ikinci ve sonraki 250 TL'lik alışverişlerinizi tek seferde yaptığınızda toplam 80 TL alacaksınız. İlk alışverişi yapmadan ve Cüzdan veya Akbank Mobil'den "Şimdi Katıl" butonunu seçerek kampanyaya kaydolmadan önce, asıl kart sahibinin Akbank'a kayıtlı cep telefonundan "TEMMUZ" mesajını 4566'ya göndermesi gerekmektedir. Cüzdan, Akbank Mobil veya SMS'e kayıtlı olmayan kart sahiplerinin alışverişleri kampanyaya dahil edilmeyecektir. Pazarlama kampanyası müşteri bazlıdır. Kampanya parametreleri dahilinde bir müşteri sadece toplam 80 TL chip para kazanabilir.



Kampanyadan sadece açık perakende asıl Akbank Kart sahipleri yararlanabilecektir. Diğer müşteriler promosyon için uygun değildir. Axess, Wings, Free, ticari ve ek kartlar ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Kampanya, yalnızca aynı iş yerinden aynı gün içinde tamamlanan ilk işlemi sayar. ATM işlemleri, nakit işlemleri, EFT/Havale transferleri, ön ödemeli kart ve cüzdanlara para yükleme, mail ve telefon talimatı, fon alış ve satış, BES işlemleri, talimatlı ve talimatsız fatura ödemeleri, SGK/vergi ödemeleri, chip-para işlemleri kampanyaya dahil değildir. Kampanya kazançları olan ödüllerin yüklenmesi anında hem kartın hem de kartın bağlı olduğu hesabın açık olması gerekmektedir. Katılım için gönderilen SMS, operatörün tarifesine göre faturalandırılır. Bir iptal veya geri ödeme işleminde ödül kazanan kişi, kazancını geri alacaktır. Kampanyayı durdurma, değiştirme veya sonlandırma hakkı her zaman Akbank T.A.Ş'a aittir.