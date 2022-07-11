4A, 4B, 4C'li OIanlar İçin Fazlasıyla Kritik Tarih! O Tarihten Önce Sigortalı Olanlar dikkat

Ortalama bir vatandaşın emeklilik yaşı bu ayrıntılar kullanılarak öne çekilir. Öte yandan, yeni emeklilik kısıtlamalarına hala sıkı sıkıya bağlı kalınmaktadır. Emeklilikte yapılan hesaplamalar işe başlama tarihi, yaşı, primi gibi bilgilere çok fazla ağırlık vermektedir. Emeklilik ile ilgili bilgiler derlenmiş olup haberimizde detaylı bir şekilde yer almaktadır…



Erken Emeklilik Gündemde



Emeklilik ile ilgili yapılan düzenlemeler sürekli olarak detaylı bir şekilde yakından takip ediliyor. Fakat emeklilik elbette bazı net şartlara tabidir. Aslında bir şartın karşılanıp karşılanmadığını belirlerken sigorta başlangıç tarihi, yaşı ve primi gibi önemli detaylar dikkate alınır. Yeni ortaya çıkan bazı bilgiler, vatandaşların çoğunluğu için erken emekliliğe olanak sağlıyor. Özellikle bazı tarihler bu durumlarda çok büyük önem taşıyor. Erken emeklilik için ön koşullar haberimizde listelenmiştir.



1999 Öncesi Sigortalı Olanlar



Çalışan emekliliği hesaplamaları, SGK kapsamına giren sigorta kolları kapsamında poliçe başlangıç tarihi, yaş, prim gibi unsurlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Ancak, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalılığı başlayanlar, 15 yıl çalıştıktan ve 3600 prim gününden sonra emekli olmaya hak kazanacaklar. Ülkemizin hukuk sistemi, emeklilik yaşına ulaşmış olmanızı ve gerekli sayıda prim günü tahakkuk ettirmiş olmanızı şart koşuyor. Ancak belirtilen tarihten önce işe başlayan kişiler, diğer işçilere göre önemli ölçüde daha fazla yararlanabilecektir. 3600 günden emeklilik olarak sıklıkla gündeme gelen bu strateji, emekli olmak isteyenlerin bunu alternatif yollardan yapmasına olanak tanıyor. Bu durumda emekli olmayı seçen vatandaşların SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı bünyesinde faaliyet gösteren herhangi bir sigorta şubesine kaydolması gerekecektir.



55 Yaşında Olası Emeklilik Fırsatı



4A, 4B veya 4C kapsamında herhangi bir sigorta branşına kayıtlı olan vatandaşlar, SGK kapsamında 3600 prim günü ile emekli olabilmektedir. 1999 ve öncesinde bu sigorta kollarından birine girmiş olan vatandaşlar, 15 yıllık sigortalılık süresinin gereklerini yerine getirmeleri halinde genç yaşta emekli olabilecekler. Ancak bu yaş sınırlamaları hem kadın hem de erkek olan sigortalılar için farklılık göstermektedir. Öte yandan, sigortanın ne zaman başladığına bağlı olarak farklı emeklilik yaşları uygulanmaktadır. 3600 gün sonra emeklilik şartlarını eksiksiz bir şekilde yerine getiren vatandaşlar arasında 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında her iki temel şartı da yerine getirenler mevcuttu. Bunun ışığında, yukarıda belirtilen tarihler ve diğer şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine bağlı olarak, kadın sigortalılar için emeklilik yaşı 54 olarak karşımıza çıkarken, erkek sigortalılar için 55 yaş olarak belirlenmiştir.



4A Kadrosu



Özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ve yardımcı (stajyer) mesleğe yönelik kamu personeli seçme sınavının ardından kurumların özgün mevzuatına göre gerekli puanı alan adaylar arasında yapılır. Eğitim süresi sonunda yapılan yeterlik sınavını geçerek asıl unvana terfi eden kadrolardır. "4 A" terimi, SGK yararlanıcılarını ifade eder.



4B Kadrosu



B olarak belirlenen kadrolar, kamu personeli seçme sınavının ardından merkezi sistem üzerinden ÖSYM Başkanlığı tarafından atanan ve herhangi bir ek sınava girmeden hemen göreve başlayan kadrolardır.



4C Kadrosu



Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmelerine göre, sözleşmeli olarak bir yıldan az sürelerle veya mevsimlik olarak işe alınanlar, yaptıkları işte işçi sayılmazlar ve belirlenen ücret ve adet içinde yer alırlar.