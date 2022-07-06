Akbank Kampanya Duyurdu! Son Dakika Haberleri Geldi! 20.000 TL Nakit Ödemesi!

AkBank üzerinden yapılan yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli, bu kredileri alabilmeleri için 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlanacaktır. 20000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi puanı 1500 ve üzerinde olması ve bireysel müşteri olması durumunda, Akbank'ın başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabilmektedir. Akbank kredi imkanından faydalanacak olan kişilere ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde 20000 TL'ye kadar ödeme imkanından faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. isterseniz cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, isterseniz müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı telefon numarasını arayarak ve isterseniz de internet bankacılığı üzerinden başvurunuzu oturduğunuz yerden yapabilirsiniz.

Başvuru

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile işlem yapmak istiyorsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra sizlerin değerlendirmesi, kimlik numaranız üzerinden yapılarak sonuçlanacak ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza getirebilmeniz için Akbank İnternet bankacılığı uygulaması kullanmanız gerekecektir.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ayrıca banka hesapları olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonlarına mesaj kısmı üzerinden yapacakları kredi başvurusu sonrasında onay almaları ile birlikte internet bankacılığı uygulaması üzerinden onaylanan tutarı, kendi hesabına yatıra bilmektedir.

Emekli olan vatandaşlar, bu banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsa, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmeleri için emeklı maaşını Akbank şubesine taşıması gerekiyor. Akbank şubelerine taşınan maç sonrasında 750 TL ve 2500 TL arasında emekli promosyonu ile birlikte sizlere yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç transferi kredisi verilmektedir.