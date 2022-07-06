Ziraat Bankası TC KİMLİK Numarası Son Rakamı 4-6-8 Olanlara 99.000 TL Nakit Ödemesi Yapacağını Resmen Açıkladı!

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için bugün itibariyle yeni bir müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası, kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalarıyla birlikte 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanmalarını da limitleri yükseltti. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 99000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve kullanmış oldukları bu ihtiyaç kredilerinde, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasındaki faiz oranlarından yararlanabileceklerdir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası, sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verirken, bireysel müşteri olmanız ve emekli olmanız durumunda emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız ile birlikte kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan kredi notu sorgulaması, düşük olsa bile kredi onayı alabileceksiniz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra sadece ihtiyaç kredisi değil, borç transferi kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde de işlemlerini gerçekleştirerek, 36 ay vadeli krediler kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere uygun faiz oranlarından yararlandırarak da kredi imkanı sunulmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak kredi kullanabilir ve Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden hem başvurunuzu yapabilir hemde kredi hakkında bilgiler alabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra yapılacak olan değerlendirme şube yetkisinde onay verilerek, sizlerin hesabına yatmaktadır. Kredi onayı alacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek, onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde görüp, kredi kullanabileceklerdir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra da kredi almak isteyen vatandaşları, ayrıca banka 750 TL emekli promosyon imkanı da sunmaktadır.