Akbank İkili Kredi Devam Ediyor, Başvuru Yapanlar İçin Yüksek Limitli Ödeniyor...

Akbank üzerinden gerçekleştirilen ikili Kredi oldukça ilgi çekmeye başladı. Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte sizlerde ikili Kredi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak öğrenebileceksiniz. Akbank ikili Kredi kampanyasında hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi vereceğini resmi internet sitesi üzerinden duyuru yaparak paylaştı.

Akbank yapmış olduğu kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken son yapmış olduğu ikili Kredi kampanyasında vatandaşlara 100.000 TL 24 ay vadeli hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisini içinde vereceği bir kredi kampanyası paylaştı. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni Kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Akbank güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara vereceği ikili Kredi de düşük faiz oranlarından yararlanarak işlem yapacağını resmi olarak duyurdu.

Akbank ikili kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başlatılan ikili Kredi kampanyasına başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler eğer borç kapatma Kredisi olarak almak istiyorsa en yakın Akbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapması gerekiyor.

Akbank şubelerine giderek işlem yapacak olan bireysel müşterilerin kredi puanı ve gelir durumuna bakılarak verilecek limitlerde tüm banka kredi ve kredi kartı borçlarınız kapatılacak ve üzerine ihtiyaç kredisi istiyorsanız da sizlere Kredi imkanı sağlanacaktır.

Akbank üzerinden sadece ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz Akbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilir veya Bu bankanın başlattığı sms kredi veya internet bankacılığı Kredi kampanyalarından da kredi puanı uygun olması durumunda yararlanabilirsiniz.