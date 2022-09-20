Vakıfbank Açıklama Yapıyor, Bankalara Kredi ve Kart Borcu Olanlara Destek Kapatma Kredisi Ödeniyor...

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan yeni kredi ve kredi kartı borcu kapatma kredisi kampanyasında devlet destekli olarak sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte Vakıfbank kredi ödeyeceğini açıkladı.

Vakıfbank, borç kapatma kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde, güncel olan kredi ve güncel olan kredi kartı borçlarınızı hesaplayarak, tek bir çatı altında ödeyerek toplamak için başvurunuzu borç transferi kredisi kampanyası ile birlikte gerçekleştirebilirsiniz.

Borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden yapacakları tüm işlemlerde nakit ihtiyacı olmaları durumunda da hizmetlerden yararlanabilmeleri için şartlara uygun bir müşteri olmasıda istenmektedir. Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması ile birlikte ihtiyaç kredisini istedikleri zaman kullanabileceğini söyleyebiliriz. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların başvuru yapabileceği bu kampanyalardan yararlanmak için 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU

Emekli maaş alan veya sigortalı olarak çalışma maaş alan vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa, düzenli bir geliri varsa ve diğer bankadaki olan borçların icraya düşmediyse kredi başvurusu yaparak tüm banka borçlarını kapata bilmektedir.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız borç kapatma kredilerinde, sizlere 36 ay vadeli olarak işlem yapılırken, 50000 ve 100000 TL arasındaki kredilerde ise 24 ay vade 100000 TL üzerindeki kredilerde ise sadece 12 ay vadeli olarak işlem yapabiliyorsunuz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların emekli olması durumunda da emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alması şartı ile kredi verilmektedir.

Vakıfbank, borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine kimlik gelir belgesi veya kapatacağınız borçlarla ilgili bilgilere götürerek, başvuru gerçekleştirebilir ve sonucu hemen öğrenebilirsiniz.