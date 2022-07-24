Akbank hesabınız varsa bu ödemeleri almak çok basit! Bankadan 10.000 TL üzerinde yeni kredi kampanyası gündem oldu

Akbank hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank hesabı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsak, banka kredi puanına uygun olması durumunda en düşük limitli 10000 TL ve üzerinde kredi kampanyası için başvuruda bulunabilmektedir. Akbank hesabınızın üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı uygun olması ile birlikte ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde kullanabilmektedir.

Akbank kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç vererek, hemen onay vermektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka kredi puanınız 1400 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunmak için cep telefonunuz üzerinden SMS ile işlem yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecek, onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de mesaj ile gönderecektir.

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamaya giriş yapabilir ve buradan direkt kredi seçeneğini seçerek ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.