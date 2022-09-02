Akbank hesabınız varsa 10 gün içinde ödeme alacaksınız! Bankadan resmi açıklama geldi...

Akbank hesabınızın olması durumunda, 10 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizi söylemek istiyoruz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini düşük faiz oranlarıyla birlikte bu banka üzerinden alabilirsiniz. başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan Nakit kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı yüksek olması ve daha önce bankalardan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullanıp bu ödemeleri düzenli olarak yapmış olması durumunda, işlemlerini yapabileceğini söylemek istiyoruz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu bankalar üzerinden kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, aynı gün içinde kredi hizmeti sunmaktadır.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanya sadece bireysel müşterileri için aynı gün içinde hizmet verilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirerek, kredi alabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz mesaj başvurusu sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır.

Akbank kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Akbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacak. Akbank üzerinden ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da kredi imkanından faydalanabilirler ve onaylanan kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırarak, internet üzerinden masrafsız kredi kullanabilirler. 50000 TL ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek banka üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlanacak ve 50000 TL kredilerde en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacaksınız.