Emekli Maaşınızı Akbank, Denizbank ve Ziraat Bankası Üzerinden Alıyorsanız, Borçlarınızı Kapatmak İçin Başvuru Yapın...

Emekli maaşınızı, Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 24 ay vadeli yüksek limitli borç kapatma kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında özellikle 100000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların maaşlarına bu kampanyalar adı ile birlikte diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları için kullanılabilmektedir.

Emekli maaşını Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra diğer bankadaki olan tüm güncel borçları hesaplanarak aynı banka içerisinde ödenmesi kolay birşekilde yapılmaktadır. Verilecek olan kredilerin içerisinde ayrıca ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı da sağlanmaktadır.

AKBANK VE DENİZBANK

Akbank ve Denizbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, şubelere gitmeden de internet üzerinden işlemlerini yapabiliyorlar. Diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarınız oldukça dağınık ise ve düzenli ödemeler yapmıyorsanız size en yakın Akbank veya Denizbank şubesine kimliğinizle birlikte gittikten sonra başvurunuzu gerçekleştirirseniz bu şekilde kredi onayı alabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler daha yüksek limitlerde işlem yapmak istiyorlarsa, Akbank ve Denizbank şubelerine giderek, ipotekli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilmektedirler.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ihtimale sunmaktadır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden kullanacakları 100000 TL kredilerde 24 ay vadeli işlem yapmaktadır.