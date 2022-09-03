Akbank hesabı olanlar için önemli uyarı geldi! 10 gün süre verildi ve anında ödemeler geliyor!

Akbank hesabı olan kişiler 10 gün içinde başvuru yaparak nakit alabilecek. Akbank hesabı olan kişilere 10 gün içinde yapılacak olan yeni kampanyaya sosyal medya da gündem oldu. Nakit ihtiyacı olan kişilere Akbank anında kredi imkanı sağlayacak ve bu kredi imkanı ile birlikte de aynı gün içinde destek ödemesi yapacaktır. Kredi notuna göre faiz oranları ile birlikte kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi verilmektedir. Anında kredi almak için başvurunuzu yapacaksanız detaylı olarak kredi işlemlerinizi Akbank direkt uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için kredi ödemenizi hemen alabileceksiniz. 10 gün içinde başvuru yapan kişiler daha düşük faizlerle kredi kullanacaklardır. Akbank direkt uygulamasına giriş yaptığınızda başvurunuzu yaparak hemen işlem yapabilir ve onaylanan kredinizi de anında hesaba yatırabileceksiniz.

Akbank SMS ile kredi başvurusu

Akbank SMS ile kredi alacak kişilere anında sonuç veriyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. SMS ile başvuru yaptıktan sonra hemen sonuç verecek olan Akbank onay alan kişilere aynı gün içinde hemen işlem yapacaktır. Akbank üzerinden onay alan kişilere 5 dakika içinde sonuç verilir ve bu sonuca göre krediler hemen hesaplara atacaklardır.