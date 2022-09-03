Cumhurbaşkanı Açıklıyor: Canlı Yayında Bahsetti, Emekliye Son Dakika Ödemesi ve Hesaplarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bu duyuruda emekli maaşı alan kişileri ilgilendiren haber geldi. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden nakit almak isteyenler için kamu bankaları destek ödemeleri verecek. Nakit kullanmak isteyenler için Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hemen ödemeler yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında nakit kullanacak olan kendi banka müşterilerine hemen aynı gün içinde destek ödemeleri vereceğini açıkladı!

Başvuru

Başvuru yapmak için en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubesine gitmeniz gerekiyor. Başvuru yaparak kredi alacak kişilere uygun faizlerle işlem yapacak olan bu 3 banka üzerinden detaylı olarak sorgulama yaparak kredi kullanmak için başvurunuzu yapmadan önce banka kredi politikalarına uygun olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Ziraat Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olan kişilere de ayrı kredi veriyor. Emekli maaşınıza göre kredi almak isteyenlere hemen ödemeler verilmektedir.

Kredi almak isteyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödeneceği de açıklanan bu destek ödemelerinde 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için işlem yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan emekli maaşı alan kişilerin kamu bankaları üzerinden aynı gün içinde 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak bu bankalar üzerinden acil kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden de internet bankacılığı üzerinden destek kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.