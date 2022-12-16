Akbank Hesabı Olanlar İçin Duyuru! 4 Gün İçinde İşlem Yapılmazsa, Bir Daha Alamayacaksınız! 

Akbank hesabı olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanya duyurusunda, Akbank, hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 4 gün içerisinde işlem yapılması durumunda gelir belgesiz kredi ödemesi verilecek. Akbank hesabı olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşları, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerine 7 24 Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yapmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak, verilir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, Akbank üzerinden çeşitli yöntemler ile birlikte kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan tüm vatandaşlara banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlemleri gerçekleştirebilecekleri kampanyalar hazırlandı.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak, nakit kredi kullanacak olan kişilere cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru imkanı sunuluyor.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir, banka hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 yapabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi onayı alan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit ödemelerini kendi hesaplarına yatırarak kullanacak olan vatandaşlara bankalar 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen vereceğini açıkladı. Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, ayrıca size en yakın banka şubesi üzerinden de kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte bu kredilere hemen hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Akbank, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan tüm vatandaşlara kredi işlemlerini gerçekleştirerek, istedikleri zaman kredi ödemeleri vermektedir.