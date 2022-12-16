Evlenecek olanlara yeni müjde geldi! Devlet 27.324 TL evlilik yardımı yapıyor! Hemen hesaba geçiyor 

Devlet 27.324 TL Evlilik yardımı yapıyor! Hemen hesaba geçiyor. Evlenecek olanlara yeni müjde geldi! Evlenecek olanları sevindirecek yardımlar geliyor. Buna göre Devlet tarafından evlilik yardımı yapılacak. Ülkemizde mali bir çıkmazın içerisine girmiş olduğumuz şu günlerde devlet tarafından yapılacak yardımların önemi bir hayli fazla. Maddi konudan olayı evlilik hazırlığında bulunamayan pek çok çift var. Bunu duyan evlenecek olan kişilerde ilk iş olarak çeyiz parası nasıl alabilirim? yolunu da araştırıyor.

Evlenecek Olanlara Çeyiz Parası

Evlenecek olanları sevindirecek haber geldi. Buna göre çeyiz parasını alarak bir az da olsa maddi anlamda bir rahatlama yapılmış olacak. Yalnız çeyiz parası yararlanmanız için mutlaka 5 yıl içerisinde başvuruların yapılması gerekiyor. Evlendikten sonra hesaptaki birikimin %25’i kadar bir para yardımı da yapılacak. Bu durum evlenecek olanlar açısından son derece önemli bir konu haline gelmektedir.

Çeyiz parasından yararlanmak için istenen şartları mutlaka yerine getirmelisiniz. Devlet tarafından evlenecek olanlara yönelik yardımlar yapılıyor. Bu sayede evliliğe engel olmaya neden olacak maddi imkansızlıklarda bu sayede kolay şekilde ortadan kaldırılmış oluyor. Tam aksine istenilen çeyiz parası alınarak daha sorunsuz bir evliliğe adım atılıyor.

Çeyiz parası parası şartları arasında 24 yaşına gelmiş olmuş ve yetim olan kişiler tarafından alınacaktır. Çeyiz parası şartlarından yararlanmak için hemen başvurularınızı yapabilirsiniz.

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