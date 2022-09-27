Ziraat Bankası 17000 TL Veriyor, Vakıfbank 20 bin TL, Halkbank 15 bin TL Verecek!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgileri resmi internet siteleri üzerinden paylaştı. Bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunurken, Vakıfbank üzerinden 20000 TL ile Halkbank üzerinden ise 15 bin TL kredi alabilecek. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, şartlara uygun olarak kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlar, bu kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabileceğini de söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabileceği kampanyalar yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası, 17000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu...

Ziraat Bankası, 17000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formu doldurarak veya banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirerek, aynı gün içinde kredi ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve banka hesabı olması durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabileceğim de söylemek istiyoruz.

Vakıfbank, 20000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Vakıfbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit kullanacak olan vatandaşlara 20000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Gelir belgesiz olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasında şartlara uygun olan kişiler, başvurularını 5 dakikada yapabilir.

Halkbank 15000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için nakit ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı duyuruldu. Gelir belgesiz olarak Halkbank üzerinden onbeş bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, Halkbank şubeleri üzerinden ve Halkbank, müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvuru yapabileceği haberi verildi. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir.