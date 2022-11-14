Akbank hesabı olan vatandaşlara 4 gün içerisinde 75 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak...

Son dakika haberine göre Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde Kredi ödemeleri 75.000 TL 24 ay vadeli olarak verilmektedir. Kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların Akbank hesabı olmaları durumunda 4 gün içerisinde yapacakları tüm başvurularda en düşük faiz oranları ile birlikte masrafsız kredi seçenekleri sadece Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılmaktadır.

Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizler de 75.000'ye kadar kredi ödemesi olabilir onaylanan bu kredileri hesabınıza Akbank direkt uygulamasını kullanarak kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için ayrıca banka kredi puanına bakılarak da ödemeler verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak hemen hesapları 50.000 TL olarak yapılmaktadır.

Sms ile de kredi başvurusu yaparak onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredisinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara Akbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Akbank üzerinden 75.000 TL kredi ödemesi almak istiyorlarsa Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını 44-25 sms kredi servis numarasına göndermesi gerekmektedir.

SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hem kredi puanınıza bakılacak hem de daha önceki banka çalışmalarınıza bakılarak sizlere belirtilen olan limit kısa mesaj ile birlikte gösterilecektir. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay almanız durumunda şubelere gitmeden bu krediyi kullanmak istiyorsanız banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan Kredi başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank emekli olan vatandaşlara da kredi kampanyası yapmaya devam edecek. emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız aynı gün içinde işlemlerinizi yapabilir ve onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırabilirsiniz.