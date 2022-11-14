Meclisten geçti! Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanlara ödeme var...

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek İstediğiniz zaman nakit ödemesinden faydalanabilecek ve onaylanan tutarı hesabınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Emekli olan vatandaşların Ziraat Bankası üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesabı aracılığı ile birlikte alacakları kredilerde devlet destekli olarak faiz oranları ile verileceği meclis onayından geçti. Maaşınızı eğer Ziraat Bankası üzerinden alıyorsunuz ve Acil para ihtiyacınızın olması durumunda 50.000 TL 36 ay vadeli 100.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmanız için sizlere düşük faiz oranları ile birlikte tekrardan yeni bir kredi limiti açılacaktır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası emekli kredisi adı altında vermiş olduğu kredilerde şartlara uygun olan tüm vatandaşları belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli Kredi imkanı sağlıyor.

Size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidecek de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası emekli maaşını kendi bankasından almayan vatandaşlara da destek olacağını açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda Ziraat Bankası üzerinden hem emekli kredisi kullanabilecek hem de borç kapatma Kredisi olarak diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatabileceklerdir. Emekli maaşınızı Ziraat bankası'na taşıdıktan sonra da sizlere verilecek olan emekli promosyonlarından da faydalanabilirsiniz.