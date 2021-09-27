Akbank hesabı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme yatırıyor, başvuru yaparak alabilirsiniz

Akbank hesabı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme yatırıyor. Akbank hesabı olan kişiler 10 bin TL'ye kadar ödemelerini hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Akbank acil ihtiyacı olan kişileri yapmış olduğu Bu kampanyada 10.000 TL'ye kadar ödeme yaparak 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturarak kişilere düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır. Akbank resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan bu duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde kredi notu uygun olması durumunda 10.000 TL hesabı aktarabilecek. Akbank 10.000 TL hesaba aktarmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız gerekmektedir.

Akbank hesabı olan kişiler 10.000 TL başvuru nasıl yapabilir?

Akbank üzerinden hesabı olan kişiler 10.000 TL ye kadar başvuru yapmak istiyorsa ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yaparak bu Kredi ödemesini Akbank direkt uygulaması üzerinden yapabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan tutar kadar krediniz Akbank hesabınıza aktarılacaktır. Akbank 10.000 TL'ye kadar direct uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurularında sizlere sonucu hızlı bir şekilde verdiği gibi ayrıca Kredi kullanımında düşük faiz oranları ve masrafsız kredi seçenekleri ile sizlere yardımcı olmaktadır.

Akbank'tan sms ile başvuru yapabilirsiniz...

Akbank 10.000 TL ye kadar başvuru yapacak olan kişiler eğer internet bankacılığı kullanmıyorsa sms ile başvuru yaparak bu şekilde de kredi onayı alıp almadıklarını görebileceklerdir. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. 4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizleri hızlı bir şekilde sonucunu söyleyecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi de hesabınıza aktarmak için sizlere hangi yollarla işlem yapacağınızdan bahsedecektir. Akbank şubeleri üzerinden de Akbank ATM üzerinden diye istediğiniz zaman 7 gün 24 saat kredi başvurusu yapma imkanı bulunmaktadır.

444 25 25 numarasını arayarak tüm Kredi detaylarını ve faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilecek bu krediler değil kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı bulunmaktadır.