PTT Son Dakika Haberi: 18 Yaşından Büyük Olanlara En Fazla 40.000 TL Ödenecek

PTT yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte 18 yaşından büyük olan kişilere 40 bin TL'ye kadar kredi notu düşük olsa bile onay vereceğini duyurdu. 40.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler aktif banka aracılığı ile yapmış olacaklara mı Kredi başvurusunda başvuru yaptıktan sonra aktif bank üzerinden değerlendirme alınacak ve kredi kullanımını isterseniz PTT şubelerinden isterseniz de ev veya iş adresiniz üzerinden yapabileceksiniz. PTT aktif bank ihtiyaç kredisi kampanyasına diğer bankalardan ayıran özelliği ise Kredi notu düşük olan kişilere vermiş olduğu kredi onayı ile ilgilidir.

PTT yaptığı bu kampanyada daha önce bankalardan kredi başvurusu yaparak onay alamayan kişilere Kredi notu düşük olması durumunda bile hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. Sizlerde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.

PTT 40.000 TL kredi başvurusu...

PTT üzerinden 40.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler SMS atarak oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebileceklerdir. PTT SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 3050 numarasını Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak mesajı bu şekilde gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kredi ne kadar oldu SMS de bildirilecektir. SMS onayı aldıktan sonra sizleri genel müdürlük tarafından arayacaklar ve 40.000 TL krediyi onay almanız durumunda nereden kullanacağınızı sizlere söyleyeceklerdir.

PTT şubeleri üzerinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın PTT şubesine giderek gişe personeli yardımı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecektir. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yaptınız zaman sizlere hemen Kredi sonucunu söyleyecek ve onaylı tutarı da PTT kişilerinden kullanabileceksiniz.

PTT üzerlikle emekli olan kişilere 40.000 TL üzerinde de emekli maaşını PTT üzerinden olması durumunda ihtiyaç kredisi vermektedir. 80 bin TL'ye kadar verilecek olan emekli kredilerinde işlem yapacak olan kişiler PTT kredisi kullanmak istiyorlarsa PTT üzerinden emekli maaşı alması şartı vardır.