Akbank genel müdürlüğü duyurdu: 17.000 TL gelir belgesiz ödenecek

Akbank üzerinden yeni bir duyuru genel müdürlük tarafından duyuruldu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi ödemesini alabileceğiniz bu kredi kampanyası sizlere gelir belgesiz olarak verilecek. 17 bin Tl kredi ödemesi almak için banka müşterisi olmanız durumunda daha uygun faizlerle alacağınız bu kredilerde, banka müşterisi olmayan kişilerde hemen ödeme alacaklardır. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyadan faydalanabilirler.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI

Daha önce Akbank üzerinden kredi kullanan kişilere banka hemen sonuç veriyor. Akbank kredi kampanyasına katılmak isteyenler, başvuru yaparak bu kredileri alabilmeleri için banka kredi notu yüksek olması gerekmektedir. Kredi notu uygun olması durumunda, banka şartlarına uygun olan kişiler, başvuru yapabileceklerdir.

KREDİ başvurusu yapmak için SMS atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapabileceğiniz Akbank 17 bin TL kredi ödemesi almaları için 36 ay vadeye kadar kredi alınmaktadır. SMS ile kredi başvurusu yapmak için KREDİ TC KİMLİK 17000 yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

AKBANK resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu alınmaktadır. Kredi notu yüksek olan kişiler, bankanın ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen ödeme alınmaktadır. Akbank internet sitesinden yapacağınız başvuruda yazacağınız telefon numarası üzerinden sonucu SMS ile bildirilir. Bu şekilde onay aldığınız tutarı öğrenebilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişilerin emekli ve bireysel müşteri olması durumunda bireysel kredi için başvuru yapabileceklerdir.