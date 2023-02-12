Hesabınıza Pazartesi ve Cuma günleri arasında ödeme haberi: 40.000 TL net alacaksınız

Denizbank tarafından yapılan yeni kampanyada, bu hafta içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları 40000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 40000 TL kredi kullanmak isteyen kişilerin kredi notu 1400 ve üzerinde olması isteniyor. Denizbank üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi ile birlikte sizler de 40000 TL'ye kadar uygun faizlerle ödeme alabilecek, ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

DENİZBANK KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen kişilerin banka hesapları olması durumunda, şubelere gitmeden işlem yapabileceğini söyleyebiliriz. Denizbank, üzerinde hesabınızın olması durumunda internet şifresi alarak, Denizbank, mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Denizbank kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılır.

Sms ile de kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. SMS ile kredi başvurusu için 32 80 numarasına kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazmanız yeterli. 32 80 numarasına gönderilen kredi başvurusu sonrasında nakit ihtiyacı olması durumunda vatandaşlar, hızlı birşekilde sonuç verilir, onaylanan kredi tutarı banka müşterisi olması durumunda mobil uygulama üzerinden olmaması durumunda ise bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden verilir.