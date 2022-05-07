Akbank gelir belgesiz 50 bin tl ödeme vereceğini açıkladı! Son dakika

Akbank acil 50.000 TL nakit ödemesi başlattı. İşte detaylar… Akbank nakit ihtiyacı olanlar için kolları sıvadı. Akbank, acil ihtiyacı olan vatandaşlar için gelir belgesiz 50 bin TL'ye kadar onay vereceğini ve bu kredi taksitlerini 3 ay erteleyeceğini söyledi. Akbank, resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı bu kampanya duyurusunda, başvuranların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşını doldurmaları halinde kendilerine kredi verileceğini söyledi.



50.0000 TL krediyi onaylatmanız için önceden bankalarla ilgili bir çalışma yapmış olmanız gerekir. Akbank ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar ilk taksit ödemesini 3 ay erteler ve 3 ay sonra ilk taksiti ödemeye başlar.

Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Akbank acil 50.000 TL nakit ödemesi başlattı. Gelin detayları inceleyelim.

Akbank üzerinden 50.000 TL kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve bu bankanın müşterisi iseniz 5 dakika içerisinde kredi sonucunuz size ulaşacaktır. Zor durumda kalan vatandaşlar, belirlenen vadelerde 50.000 TL kredi çekmek istedikleri takdirde Akbank şubelerine gidebilir veya Akbank resmi internet sitesine ulaşarak kredi başvurusunda bulunabilirler.

Akbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara dilediği zaman belirlenen vadeler dahilinde 50.000 TL'ye kadar kredi onayı imkanı sunmaktadır.Akbank direkt başvuru üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile banka size 5 dakika içerisinde sonuç verebilir ve onaylanan tutarı anında hesabınıza yatırabilir. Düşük faizli kredi kullanabileceğiniz Akbank, 50.000 TL'ye kredi notunuza göre de faiz oranları uygulamaktadır. Banka kredi notu yüksek

Vatandaş Akbank aracılığıyla düşük faizli kredilerden yararlanıyor.

Akbank emekliler için de özel bir promosyon hazırlamıştır. Emekliler emekli maaşını Akbank şubelerinden alırken bankadan ihtiyaç kredisi ve 50.000 TL'yi aşan borç geri ödeme kredilerinden faydalanabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankaya aktardıktan sonra banka size ihtiyaç kredisinin yanı sıra 2.000 TL'ye kadar emekli maaşı desteği de veriyor. Emekli desteği almak için banka şubelerine giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca Kredi kartı kullanmak isteyen emekliler, Akbank Axess özellikli kredi kartı satın alabilir ve bir kredi kartını ücretsiz olarak kullanabilir.