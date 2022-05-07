Muzun Faydaları Nelerdir, Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Muz, her mevsimde sevilerek yenilenmektedir ve sağlığa da faydalı bir meyve olarak bilinmektedir. Muzun çok sayıda faydası olduğu bilinen bir gerçektir ve enerjik hissettirir, zinde tutar ve tokluk hissi verir. Muzun içerisinde bulunan vitamin ve mineraller vücutta çok sayıda soruna yarar sağlar ve ülkemizde sıklıkla tüketilir.

Bir dönemde muzun kilo aldırdığı düşünülmüştü fakat daha sonra bu meyvenin gerçek faydaları ortaya çıkmış ve tüketimi de artış göstermişti. Bu düşüncenin aksine muzun kilo vermeye yardımcı olan bir meyve olduğu da öğrenilmişti. Sindirim sistemi için faydaları bulunan bu meyve sindirim problemlerinin de çözümüne destek olmaktadır. Lifli bir meyve olan muz kabızlık problemi yaşayanların dostu olmaktadır. Kalp ve damar sağlığını destekleyen muz böbreklere de fayda sağlar ve potasyum zengindir. Bu meyvenin mutluluk hormonu salgılatan özelliği sebebiyle depresyona iyi geldiği bilinir ve mutluluk hormonu salgılatır. Tatlı krizini önleyen muz yüksek tansiyona iyi gelir ve kişinin gün boyu enerjik hissetmesine yardımcı olur. Özellikle siyah noktaları ve akneyi yok eden muz ciltte ortaya çıkan hastalıkları da geçirmektedir. Muzun kanser düşmanı olduğu bilinmektedir ve saç için de yararları bulunmaktadır. Diğer taraftan muzun içerisinde bulunan A vitamininin de gözlere iyi geldiği açıklanmıştır.

Muzun zararları arasında ise kabızlık problemine yol açması yer almaktadır. Diğer taraftan muz içerisinde iplik iplik olarak bulunan liflerin bazı kişilerde baş ağrısı yaptığı bilinmektedir. Bu sebeple muzun soyulduğu sırada liflerinden çıkarılması önem taşımaktadır. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu muzun bağırsak kanserine karşı koruyucu olduğunu ve sindirim sistemine iyi geldiğini de belirtmiştir. Saraçoğlu, muz yemenin vücudu dirençli bir hale getirdiğini ifade ederken bağışıklığı kuvvetlendirdiğini, kan dolaşımının düzenlenmesini sağladığını ve hormonların dengelenmesini sağladığını açıklamıştır. Bununla birlikte muz mide dostu da olmaktadır ve cilde ışıltı da vermektedir.