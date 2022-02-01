Akbank Gece Duyurdu: Yok Artık Dedirten Kampanyası Başladı, 15.000 TL Hemen Verilecek

Akbank üzerinden belirtilen şartlar dahilinde nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyanın gece duyurusu yapıldı ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Akbank üzerinden düşük faiz oranları ve gelir belgesiz olarak alabilecekleri bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa başvuru yapması gerekiyor. Sadece kimliğinizle birlikte 15 bin TL'ye kadar kredi onay almak istiyorsanız Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu Kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar gribe almak istiyorlarsa akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ve SMS ile istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan Bu haber ile birlikte en düşük faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda işlem yapabiliyor.

Akbank kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve düzenli olarak bir gelirinin olması durumunda istedikleri zaman başvurularına gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri kredi kampanyasına internet sitesi üzerinden duyurdu. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşların alabilecekleri 15.000 TL İhtiyaç kredisinde banka hiçbir şekilde gelir belgesi istemeyecek ve vatandaşların ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sunacak.

Başvuru yapmak isteyen kişiler cep telefonlarının SMS kısmına girerek buradan Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 4425 numarasını gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak bu kredileri kullanabilir veya banka hesapları olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak internet bankacılığı aracılığı ile onaylanan tutar kadar kredisini kullanabilir.