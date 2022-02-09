Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası 10.000 TL ATM Üzerinden Ödeme Yapacağını Açıkladı! Son Dakika

Akbank ve diğer iki banka üzerinden ATM’ler üzerinden 10 Bin TL’lik ödemeler yapılacak ve zaman kaybı olmadan hemen yapılacak.

Bankalar, ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara özel olarak yardımcı olacak kampanyalara imza atmaya devam etmektedir. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara özel olarak başlatılan bu nakit kampanyalarında, Akbank ile başlayan Garanti Bankası ve de Ziraat Bankası da bu kampanyalara katılmış ve yapılan son dakika açıklamaları ile beraber 10 Bin TL tutarında kredi ödemesinin yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istemeleri takdirde zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde bankalara başvuru yaparak kredi başvuru sonuçlarını öğrenebilir ve sonuçta nakit ödemelerini alabilirler.

Akbank, Garanti Bankası ve de Ziraat Bankası aracılığı ile banka hesabı olan kişiler, banka şubelerine ayaktan başvuru yapmadan bankaların internet bankacılığı üzerinden acil olarak nakit kredi kullanma imkanı vardır. Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak istiyor iseniz kendinize en yakın bankanın şubesine giderek ya da bankanın internet bankacılığı uygulaması ve mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden bu kampanyalı kredi fırsatına başvuru yapmak mümkündür.

Bu üç banka tarafından sunulan kredi kampanyasında en düşük ödeme miktarı 10 Bin TL olarak ödenirken, kredinin taksit ödemesi başlangıcında 3 aylık erteleme yapma fırsatı kredi kullanacak kişilere sunulmaktadır. 50. 000 TL üzerindeki miktarlarda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 24 aylık vade seçenekleri ile kredi kullanabilecekken 50.000 TL’ye kadar kullanılacak ihtiyaç kredilerinde de banka yalnızca 36 aylık vade seçeneği imkanı sağlanmaktadır.

Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası

Akbank aracılığı ile ihtiyaç kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler nakit kredi kullanmak istemeleri halinde banka tarafınıza düşük faiz oranları kullanarak ihtiyaç kredi imkanı sunacaktır.

Akbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından sunulan ihtiyaç kredi başvurusu yapıldıktan sonra da kısa bir süre içinde sonuç bilgisi iletilmektedir. Nakit ihtiyaçlarının olması durumunda banka tarafınıza, SMS ile hemen olacak şekilde ihtiyaç kredisine başvuru yapma imkanı vermektedir.

Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası İhtiyaç Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı yaşamaları durumunda SMS ile de başvuru yapabilmektedir.