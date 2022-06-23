Akbank emekliye duyurdu! Akbank emekli maaşı alan kişiler hemen onay alacak

Akbank kredi kampanyasına katılmak isteyen emeklilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Akbank emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada kredi almak isteyen kişilere başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Akbank emekli kredi kampanyasına başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere özellikle cep telefonu üzerinden SMS atarak da Kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınıza Bu banka üzerinden almıyorsanız da Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak Kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar bankanın sms kredi servisini kullanarak istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank SMS ile kredi kampanyasına katılmak için kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerimi gerçekleştirmek isteyen kişilere hızlı bir şekilde bankaya ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Akbank üzerinden başvurularını sms ile yaparak kredi onayı alan emekliler en yakın banka şubesinden kimlikleri ile birlikte kredi kullanabilir.

Emekli maaşını Bu banka üzerinden alan vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlem yapmak istiyorsa Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan internet bankacılığı üzerinden emekli ihtiyaç kredisi kullanabilir. 36 ay vadeye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde 3 ay erteleme ve toplamda ise en düşük faiz oranlarından yararlanacağınız kredi kampanyasından sadece emekli olan kişilerdir sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda yararlanmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank şubeleri üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra 5 dakika içerisinde sonucu öğrenebilir onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.