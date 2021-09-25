Akbank Emekli Olanlara 60.000 TL Kredi Vereceğini Duyurdu, Sadece Emekli Olanlara...

Akbank emekli olanlara 60.000 TL kredi vereceğini duyurdu. Akbank üzerinden yapılan son açıklama ile birlikte emekli olan vatandaşlar 60 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek. 60.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler Akbank üzerinden emekli maaşı almaları durumunda 24 ay vadeli olarak kredi kullanabilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Kredi notu düşük olsa bile bu bankadan maaş almaları durumunda Akbank hızlı bir şekilde emekli kredisi vermektedir. Akbank üzerinden emekli kredisi almak istiyorsanız elirtilen Kredi şartlarına uygun bir emekli olmanız durumunda istediğiniz zaman banka şubesinden ve internet üzerinden emekli kredisi kampanyasına katılabileceksiniz.

Akbank'ın yapmış olduğu 60.000 TL emekli kredisi kampanyası detayları nelerdir?

Akbank 60.000 tl ye kadar vermiş olduğu emekli kredisinde ilk taksit ödemesinde 90 güne kadar erteleme yapma imkanı da sunacak. 60 bin TL'ye kadar kredi kullanırsanız banka Yeni yasa gereği 24 ay vadeye kadar sizlere kredi desteği imkanı sunacak. 50.000 TL'ye kadar ona yalan Kredi üzerimizde ise 36 ay vadeli olarak kredi kullanabileceksiniz. Akbank yaptığı 60.000 TL emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin kendi bankasına maaş taşımalarını isteyecektir.

Akbank ayrıca emekli olan müşterilerin kriz kullanmaları durumunda Kredi notu düşük olsa bile kendi kredi notuna göre faiz oranları ile emekli kredisi vereceğini de duyurdu. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi başvurularını şartlara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman yapabilirler.

Akbank 60.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank emekli maaşı alan müşterilerine internet bankacılığı şifresi vererek Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulundurabiliyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden direkt Kredi seçeneğini seçip buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilir 5 dakika içerisinde Kredi sonucunuzun ne kadar olduğunu görebilirsiniz.

Akbank emekli maaşı almıyorsanız banka şubelerine giderek emekli maaşınızı bu bankaya taşımanızı istediğinizi ve buna karşılık kredi almak istediğinizi belirtirseniz, sizlere maaş taşıma yapmasından önce Akbank müşteri temsilcisi Kredi ile ilgili detaylı bilgileri verecek ve dilerseniz kredi başvurunuzu hemen banka şubesinden gerçekleştirebilecektir.