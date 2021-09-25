Kredi Kartı Borcu Olan Herkes Dikkat! PTT’den Duyuru! Sorun Ortadan Kalkacak

Türkiye’de her geçen gün kredi kartı kullanımı artıyor. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankalardan aldıkları kredi kartları ile ihtiyaçlarını gideriyor. Mevcut olmayan nakit, kişileri kredi kartına yöneltiyor. Bunun yanı sıra üzerinde nakit taşımak isteyen vatandaşlar ise kredi kartı ile ödemeyi tercih ediyor. Sürekli kullanım sonucu ile her ay kredi kartı ödemesi gerçekleşiyor.

Bu konuda kredi kartı borcu olan vatandaşlar için PTT önemli bir duyuruda bulundu. Basına yansıtılan duyuruya göre kredi kartı ödemeleri artık PTT işyerlerinden de yapılabilecek. PTT işyerlerinden kredi kartı ödemeleri kolayca gerçekleştirilebilecek. Bu konuda PTT, Akbank, Halkbank ve Vakıfbank ile anlaşma sağlayarak bu üç bankadan kredi kartı bulunan vatandaşlara hizmet sunacak.

PTT, kredi kartına sahip olan vatandaşlara duyuru yaparak bu üç bankadan kredi kartı olanlar için bankaya gitmeden faturalarını ödeme imkânı sunuyor. Anlaşmalı bankalar ile kredi kartı ödemeleri ve doğalgaz, elektrik vb faturaları ödeme konusunda PTT işyerlerini de kullanabilecek. Müşteri olduğu bankaya gitmeden fatura ödemeleri ve kredi ödemelerini rahatlıkla yapma imkânına sahip olacaktır.

PTT’nin Sunduğu Hizmet Hangi Banka Müşterilerini İlgilendiriyor?

PTT’nin müşterilerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanacak bankalar şu şekilde sıralanabilir;

Akbank, Odeabank, Şekerbank, Icbc Turkey Bank, Türkiye Ekonomi Bankası (Teb), Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Alternatifbank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, Ingbank, Kuveyt Turk

Yukarıda mevcut olan bankaların kredi kart ödemeleri için 16 haneli olan kredi kartı numarası, isim –soy isim ve tutar bilgileri yazılarak verilmiş olan beyan ile birlikte aynı gün akşamı ilgili bankaya iletilir.