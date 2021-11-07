DenizBank SGK emeklisine 60.000 TL kredi vereceğini açıkladı

Denizbank üzerinden yapılan son dakika kredi kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere 60 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı verileceği duyurusu bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Emekli olan kişilere verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası 60 bin TL'ye kadar verilecek ve 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade ile 50 bin TL ile 60 bin TL arasında kredi onayı alan emekliler ise 24 ay vadeli olarak Kredi kullanabilecek.

Ekonomik bakımından sıkıntılı günler geçiren emekliler için bankalar sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapıyor ve yapmış oldukları bu kampanyaları sürekli olarak faiz oranlarında güncellemelere gidiyorlar. Bankalar emeklilerin daha kolay bir şekilde kredi alabilmeleri için online olarak Kredi imkanı sağlayan ve masrafsız olarak Kredi seçeneklerinde ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında gösterilen DenizBank emekli olan kişilere şartsız ve hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı.

Deniz bank 60.000 TL emekli kredisi başvurusu

Denizbank üzerinden 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız emekli olmanız ve emekli maaşınızı Denizbank üzerinden almanız şartı vardır. Daha önceki banka çalışmalarınızdan ötürü herhangi bir sicil bozukluğu yaşadıysanız DenizBank'a maaş taşıyarak bu sicilimizi düzeltebilir ihtiyaç kredisi alarak kredi notumuzu yükseltebilirsiniz. DenizBank emekli olan müşterilerin maaş taşıma işlemleri sonrasında Kredi sonucunu verecek onaylanan kredilerinde bu bankadan ne kadar alacak varsa o kadar şekilde hesaplarına yatırılacaktır.

DenizBank emekli kredisi de ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da hesaplanarak sizlere bu şekilde Kredi verilecektir. DenizBank emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içerisinde 36 ay vadeli kredi kullanabilir.

Sms ile Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 3280 numarasına kredim yazın boşlukları ve t.c. kimlik numaranızı yazarak gönderin. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bu şekilde başvuru yaparlarsa kredi notu yüksek olması durumunda kredi onayı alabilir onaylanan tutarı en yakın banka şubesine giderek kullanabilirler. Kredi notu yüksek olan emekliler bu bankadan maaş almıyorsa sms ile başvuru yaparak gelir belgesiz kredi banka şubelerinden kullanabilir.