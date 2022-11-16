Akbank duyurusu önemli! Bankadan resmi açıklama: Cebinde kartı olanlar bu habere dikkat etsin!

Akbank üzerinden yeni bir duyuru yapıldı! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank sizlere 5 dakika içinde kredi onayı vereceğini açıkladı! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi ödemeleri hemen hesaplara yatacak ve cebinde mobil uygulama olan kişilerde bu ödemelerden faydalanarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alacaklardır. Nakit kredi kullanmak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak 5 dakika içinde sonuç alabilirsiniz. Akbank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak nakit kullanacak olan kişilere hemen sonuç vermektedir. Akbank SMS ile ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden sizlere kredi kullandırmaktadır. Nakit kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredileri Akbank üzerinden en düşük faizlerle alabileceklerdir.

AKBANK KREDİSİ NEDİR?

Akbank tüketici kredisi adı altında vatandaşlara hemen ödemeli krediler vermeye devam edecek. Nakit kredi alacak kişiler, Akbank direkt uygulaması üzerinden veya Akbank mobil uygulaması olmadan, İnternet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. 50.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hesaplarına atabileceklerdir. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hemen hesaplarına atacaklardır. Akbank kredisi kampanyası uygun faizlerle sizlere verilecek ve SMS ile başvuru yapmanız durumunda da kredi notunuza göre işlem yapılacaktır.

SMS KREDİ

SMS ile kredi almak istiyorsanız, başvurunuzu hemen hesabınıza atabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilere uygun krediler ödenmektedir. Kredi notunuza göre işlem yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi alacaklardır. SMS ile kredi başvurusu için "Kredi TC KİMLİK" yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan tutarı hemen göreceksiniz. Kredi notu uygun olan kişiler Akbank üzerinden alacakları bu kredilerde nakit kredi için ayrıca banka şubelerine gitmeden de kredileri Akbank Direkt uygulamasından alabilmektedirler.

Akbank Direkt Uygulaması kredisi kampanyası 50 bin TL'ye kadar sizlere verilirken, başvuru yapacak olan kişiler 18 yaşından büyük TC vatandaşı ve banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması istenmektedir. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere bankalar hemen sonuç vermektedir.