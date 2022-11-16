Bu kadar sağlamı bir daha asla gelmez! 100.000-500.000 TL fırsatını görenlerin dibi düştü! Milyonlarca kişi aktif ve yeni kampanyaları aklına yazıyor. Bankalar en basit haliyle 1.000 TL'den 500.000'ye varan fırsatları kredi notuna göre veriyor. Öte yandan banka kredi notu da bu kredi alma miktarından faize kadar etkili oluyor. Güncel oranları editörlerimiz sizin için derledik. İşte faiz oranlarında son durum

100.000-500.000 TL fırsatını görenlerin dibi düştü. Bu kadar sağlamı bir daha asla gelmez. İhtiyaç kredisi faiz oranların sık sık gündeme geliyor. Eşya, telefon ya da giysi için kredi kullanma fikri olanlara bankaların yeni faiz ve avantajlarını tek tek derlemeye başlıyoruz. Minimum ve maksimum kredi miktarları, taksit şekilleri, vade ve faiz kar payı detaylarını ilgilileri için aşağıya ekliyoruz. Çoğu bankanın yıl sonuna özel ya da sonbahar kredisi adıyla hazırladığı kredileri haberimizde sizlere aktarıyoruz.

Editör notu: Sıralamasına göre bu şekilde bulabilirsiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi

1.000 - 100.000 TL

1 - 36 Ay

%1,79 -%2,65

Enpara.com İhtiyaç Kredisi

1.000 - 100.000 TL

1 - 36 Ay

%1,55 - %1,99

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

1.000 - 500.000 TL

1 - 36 Ay

%2,69 - %3,19

N Kolay İhtiyaç Kredisi

2.000 - 70.000 TL

3 - 36 Ay

%3,19 - %3,39

ING İhtiyaç Kredisi

500 - 500.000 TL

3 - 36 Ay

%1,24 - %1,29

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