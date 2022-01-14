Son Dakika: Ziraat Bankası Devlet Destekli 15.000 TL Ödeme Yapıyor

Devlet destekli güncel kampanyalar yapmaya devam eden Ziraat Bankası, kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için 15000 TL'ye kadar yeni bir nakit kampanyası duyurusu paylaştı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de paylaşılan bu haberiyle birlikte bireysel olarak kullanabileceğiniz 15000 TL ödemeleri almak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek bu kredi, her ay sonuna kadar başvuru yapan vatandaşlar için hesap numaraları üzerinden ödemeleri yapılacaktır.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar, nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa Ziraat Bankası şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden veya Ziraat Bankası, mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların alabilecekleri bu kredi kampanyasına katılmak isteyenler ve ayrıca, daha önce bu bankalar üzerinden kredi kartı veya kredi kullanmış olması çalkalanmaktadır.

Düşük faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz devlet destekli 15 bin TL kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli kredi başvurusu için banka şubelerine gitmeden internetten başvuru yapabiliyorlar.

Başvuru

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kendi banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın kendi uygulaması olan Ziraat Bankası mobil İnternet uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Mobil internet bankacılığı üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte vatandaşlara hemen sonuç verilir ve onaylanan tutar, hemen banka hesabınıza yatar.

Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlara kredi verirken, bazı şartlar istiyor. Emekli olan kişilerden emekli maaşlarını kendi banka şubeleri üzerinden almaları durumunda 15.000 TL'ye kadar verilecek olan düşük faizli devlet destekli kredi başvurusuna katılabiliyorlar. eğer emekli maaşınız bu bankada değilse, bankaya maaş, taşıma şartıyla birlikte on beş bin TL ve üzerinde de ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma, kredisini kullanabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan kişilerden ise banka, düzenli olarak aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olmasını istemektedir. Yeni işe başlayan kişiler kefil vererek veya bankaya ipotek vererek, kredi başvurusunda bulunabiliyor.