Akbank Duyurdu: Akbank'tan nakit kullanacak olan kişiler düşük faizli ödemeleri bugün alıyor: 40.000 TL

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle bankalardan nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara, Akbank, yeni bir kampanya duyurusu paylaştı. Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 40000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi verecek ve onaylanan bu kredi hakkında bilgileri de hemen sizlere söyleyecek. En düşük faiz oranlarından yararlanarak, Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda bu kredileri gelir belgesiz olarak masrafsız ve kefilsiz olarak alabileceğinin haberi verildi.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri SMS ile görecektir. Sadece bireysel müşterilerin başlatılacak olan bu kampanyada bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilerden kredi puanı 1200 ve üzerinde olması istenmektedir.

Akbank kredi başvurusu

40000 TL, Akbank üzerinden yapılacak olan kredi başvurusuna katılmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankaların internet siteleri üzerinden kredi başvurularında bulunarak işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44, 25 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenecek ve onaylanan krediyi en yakın banka şubeleri üzerinden kullanabileceksiniz.

Akbank hesabınızın olması durumunda ise banka şubelerine gitmeden kredi kullanmanız mümkün olmaktadır ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunarak, 40000 TL kredi onayı almanız durumunda hemen şubelere gitmeden hesabınıza yatırma olanağı sizlere sunulmaktadır. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde banka ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunmaktadır. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara, Akbank'ın başlatmış olduğu 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına, istedikleri zaman katılabilirler.