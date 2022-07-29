Son Dakika Emekli Haberi: Emekliye 7000 TL ödeme haberi resmi gazetede yayımlandı

Emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaşı almış oldukları banka şubeleri Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank ise 7000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak ödeme alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler için başlatılan bu kampanyalarda, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapacak olan kişilere 7000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından olan kişilere ihtiyaç kredisi haricinde, kredili mevduat hesabı da vererek, 7000 TL ye kadar artı para imkanı kendi hesaplarında görülmesine olanak sağlamaktadır.

7000 TL başvuru

Bankalar üzerinden sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden 7000 TL ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alabilirsiniz. İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte sizlerde 7000 TL'ye kadar ödeme alabilecek ve 36 ay vadeye kadar alacağınız bu nakit kampanyasından faydalanarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Banka şartlarına uygun olan kişileri hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapacak olan bu üç banka üzerinden sizlerde kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak da hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, konu ile yapmış olduğu açıklamada, özellikle bankadan emekli maaş alan vatandaşlar için daha uygun faiz oranları ile birlikte kredi verildiği haberini yayınladıktan sonra, ayrıca bu kişilere, kredili mevduat hesabı olarak artı para 7000 TL ödeneceğini de duyurdu. Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak kendi emekli maaşı, hesabınıza girerek buradan, kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, hemen artı para nekadar onay aldığınızı görebilir ve hesabınıza ödemeleri yatırabilirsiniz. Sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, artı para alabilirsiniz.